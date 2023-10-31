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Yemenli dervişlerin sabahlara kadar ibadetlerini sürdürdükleri esnada uykusuz kalmak için kullandıkları kahve, Osmanlı Devleti'nin bu coğrafyayı fethetmesi ile Anadolu'ya ulaştı. Günümüzde Türkiye'nin dört bir yanında birçok kahve çeşidi bulunsa da, bazı şehirler kendi özgün kahve kültürleriyle ön plana çıkar.

Yozgat, Tokat ve Samsun gibi şehirlerde kendine özgü bir kahve kültürü bulunmamaktadır. Ancak diğer bazı şehirler, kahve çeşitleriyle ünlüdür.

Ordu, "Dalgona Kahvesi" ile ünlüdür ve bu hafif köpüklü kahve, tatlı ve serinletici bir seçenektir. Sivas, "Çerkesin Kahvesi" ile öne çıkar ve bu kahve, yoğun aromasıyla tanınır. Amasya'nın "Yemen Kahvesi" ise geleneksel bir lezzettir ve farklı baharatların harmanlanmasıyla yapılır. Çorum ise "Tıkının Kahvesi" ile bilinir ve özellikle yorgunluğu gidermek için tercih edilir.

Diğer bazı şehirlerde ise farklı kahve çeşitleri popülerdir. İzmir'de "Dibek Kahvesi," Mersin'de "Arabağa Kahvesi," Şanlıurfa'da "Mırra Kahvesi," Diyarbakır'da "Dibek Kahvesi," Mardin'de "Süryani Kahvesi," Erzurum'da "Dadaş Kahvesi," Ankara'da "Kömürde Çikolatalı Kahve," ve İstanbul'da "Kuru Kahveci Mehmet Efendi Kahvesi" gibi çeşitli lezzetler bulunmaktadır.

Her bir şehir, kendi eşsiz kahve kültürü ve lezzetleriyle kahve severlere keyifli bir deneyim sunar. Türkiye'nin dört bir yanında farklı tatları keşfetmek için birçok seçenek vardır. (İlknur Erkol)