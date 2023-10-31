Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 31 Ekim 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.2781 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.2639 liradan, satış fiyatı ise 28.2924 liradan işlem görüyor.

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EURO NE KADAR?

%-0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 29.9854 TL'den yapan euro şu anda 29.9717 TL alış ve 29.9992 TL satış fiyatına sahip.

Kaynak: Haber Merkezi