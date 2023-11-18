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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu paylaştı ve Türkiye genelinde önemli bir hava durumu değişikliği öngördü. Rapora göre, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan bölgelerde şiddetli yağışlar bekleniyor. İşte detaylar:

Ülkemiz, genel olarak yağışlı bir periyoda girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Ayrıca, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli yağışlar yaşanabilirken, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Meteoroloji, yağışların yurt genelinde etkili olacağını ve Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiğini bildirdi. Bu durumda ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemle vurgulanmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar yaşanacak. Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

EGE BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde yağışlı bir periyot yaşanması öngörülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinden itibaren yağışların artması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde sağanak yağışlar görülecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun çevrelerinde yoğun yağışların yaşanması muhtemeldir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Iğdır ve Van hariç bölge genelinde sağanak yağışlar görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde sağanak yağışlar yaşanması bekleniyor.