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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuduğu sırada yaşanan Anayasa kitapçığı fırlatma olayına, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı sert bir tepki gösterdi.

Bozdağ, TİP Milletvekili Atalay'ın düşürülmesi kararını açıklarken, olayın ardından AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Bozdağ'a destek amacıyla bir açıklama yaptı. İl Başkanı Altuntaş, "TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a fırlatılan kitapçığın milli iradeye açıkça saldırı ve saygısızlık olduğunu belirtti.

Başkan Altuntaş, “Anayasayı hafızasına kaydetmiş bir bilge başkana karşı Gazi Meclisimizde özgürce düşüncesini ifade etmesi mümkün iken hakaretlerle, kürsü işgalleriyle oturumu provoke etmek asla kabul edilemez. Anayasa kitapçığını fırlatmak suretiyle yapılan bu saldırı en hafif ifadeyle milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı, milli iradeye yapılan bu çirkin saldırıyı kınayarak, demokrasiye, millet iradesine ve milletin temsilcilerine yönelik her türlü şiddeti reddettiklerini ifade etti.