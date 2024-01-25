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Yozgat’ta çocuklar ve gençler yarıyıl tatilini dolu dolu geçiriyor.

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından çocuklar ve gençlere yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, gençlerimize rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri için Gençlik Merkezlerimiz yarıyıl tatilinde de çocuklarımızın hizmetinde” ifadelerine yer verildi.