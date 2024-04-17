Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2024 yılı eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Eğitimler kapsamında, Çayıralan Anaokulu, Çayıralan Yukarı Yahyasaray İlkokulu, Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Çayıralan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Çayıralan Şehit Ali Mehmet Vural Anadolu İmam Hatip Lisesinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2024 yılı eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Çayıralan Anaokulu, Çayıralan Yukarı Yahyasaray İlkokulu, Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Çayıralan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Çayıralan Şehit Ali Mehmet Vural Anadolu İmam Hatip Lisesi. Çayıralan ilçesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ ve akabinde ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında deprem, sel, yangın gibi afet türleri, tahliye prosedürleri, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular işleniyor. Bu eğitimlerle öğrencilerimizi afet durumlarına karşı bilinçlendiriyor ve hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Yozgat Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüz toplumumuzun afetlere karşı direncini artırmak ve güvenliği sağlamak adına eğitim faaliyetlerine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.