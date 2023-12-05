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Yozgat’ta bulunan tarihi binalar şehrin güzelliğine güzellik katarken Akdağmadeni’nde yer alan kilise yıllara meydan okuyan güzelliğiyle tarihseverleri büyülüyor.

Akdağmadeni'ne bağlı Yeşildere Mahallesi'nde gizlenmiş bir tarih hazinesi olan kilise, tarihi dokusu ve büyüleyici mimarisiyle adeta zamanın ta kendisi…

Yozgat'ın tarihi binaları arasında öne çıkan Yeşildere Kilisesi, 1862 yılında inşa edilmiş olup, o yıllardan bu yana adeta bir zaman yolculuğu sunuyor.

Kilisenin ön cephesinin kesme taştan, diğer cephelerinin ise kesme mermer taşlardan özenle inşa edildiği aktarılıyor.

Özellikle ön kısmında yer alan yuvarlak kemerli giriş boşluğu, ziyaretçilerini karşılamadan önce mistik bir atmosfer yaratırken kemerler, ortadan iki adet yuvarlak, yanlarda ise iki adet köşeli taşlarla birbirine bağlanmış, adeta estetik bir dans sergiliyor.

Giriş kapısının yuvarlak kemer süslemeli olmasının ise kilisenin mimari zarafetini vurguladığı ifade ediliyor.

Üstelik kapı üzerinde 11, çerçeve altında ise 2 adet Grekçe kitabenin, geçmişin izlerini günümüze taşıdığı belirtiliyor.

Kilisenin iç kısmının da dikkat çekici bir düzenleme ile şekillenmiş olduğu söylenirken dikdörtgen planlı yapısı, taş döşemeli tabanı ve içerisinde yer alan sekiz adet yuvarlak sütun, ziyaretçilere adeta geçmişin sayfalarında bir yolculuk sunuyor.

Sütunların, yuvarlak kemer ve ağaç hatıllarla birbirlerine bağlanmış, mimari ustalığı konuşturduğu ifade edilirken kilisenin iç sıvalarında ise haç ve geometrik süslemelerin bulunduğu bilgisi veriliyor.

Kilise hakkında belirli kaynaklardan edindiğimiz bili ise şu şekilde; “Bununla birlikte, Yeşildere Kilisesi önemli bir kültür mirası olarak kabul edilmiş ve G. E. E.A.Y.K. (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) tarafından 08 Nisan 1983 tarihinde alınan 4227 sayılı karar ile koruma altına alınmıştır. Bu sayede, gelecek nesiller de bu eşsiz tarihi eserin güzelliklerini keşfetmeye devam edebilecekler. Akdağmadeni'nin Yeşildere Kilisesi, sadece bir yapıdan çok daha fazlasını sunarak, tarihseverleri etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.”