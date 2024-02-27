Yozgat Valiliği makam toplantı salonunda İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan toplantıda Yozgat’ın tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetlerinin, ulusal ve uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtılması, iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amaçlandı.

Farklı kurumların bir araya geldiği toplantıda Yozgat’ın tanıtımı ve gelişimi ile ilgili görüşler değerlendirildi.

Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizmi geliştirme Ajansı (TGA) İç Anadolu ve Akdeniz temsilcileri de hazır bulundu.

Birçok konunun değerlendirildiği toplantıda Bakanlık resmi tanıtım sayfası gezsenyozgat sayfasının önemi de vurgulanarak iç turizm hareketliliğinin artırılması ile ilgili planlamalar yapıldı.