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Yozgat Valiliği tarafından kış yolculuklarında dikkat edilmesi gereken kurallar noktasında Yozgatlı sürücüler uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural. Lütfen trafik kurallarına uyalım” denildi.

Valilik sosyal medya hesabından şu uyarılar yapıldı: “Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Araçlarınızın koş bakımını yaptırın, uygun lastik kullanın. Şehirlerarası ticari yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış kullanımı zorunluluğuna uyun. Islak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini artırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın. Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun, aracınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarını düşürmeyin. Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin. Hız yapmayın. Yüksek hızın, görüş mesafesini daralttığını unutmayın. Aracınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun. Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın. Farlarınızın çalıştığından emin olun ve karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın. Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın”