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Yeşilay Gönüllüleri ile oryantasyon eğitimi yaptıklarını belirten Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, 16 Ocak Salı günü YEDAM olarak bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için danışanların yaptıkları YEDAM Atölye Sergisi’ni açacaklarını söyledi. Bu serginin aynı zamanda da YEDAM’ın ne kadar etkili olduğu ile birlikte başarısını gözler önüne sereceğini ifade eden Ertürk, aynı zamanda okullarda öğrencilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Üniversitede düzenledikleri etkinliklerle dikkatleri üzerlerine çektiklerine değinen Ertürk, son olarak da Yeşilay gönüllüleri ile bir araya geldi. Yeşilay Yozgat Şubesi olarak 16 Ocak Salı günü YEDAM’a müracaat eden danışanların tasarlayıp yaptıkları eserleriyle halkın karşısına çıkacaklarını ifade eden Ertürk, bununla ne kadar etkin olduklarını gözler önüne sereceklerini söyledi.

ERTÜRK İLE YEŞİLAY DA YENİ DÖNEM

Yeşilay Yozgat Şubesi, Alp Sinan Ertürk başkanlığında son yılların en etkili çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. 28 Nisan 2021 yılında görevi devralan Ertürk, pandemi sürecinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen faaliyetlerin aralıksız sürmesini sağladı. Ertürk, Şubat 2023 yılında ise genel kurulda yeniden oy birliği ile tekrar başkan seçilmesinin ardından bağımlığa karşı topyekün mücadele kapsamında kimi zaman toplumun her kesimi ile görüşmeler yaparak kimi zamanda geniş kapsamlı etkinliklerde yer alarak kamuoyunun dikkatlerinin Yeşilay’ın üzerine çekilmesini, yine Yeşilay’ın Yozgat halkının dikkatini çekecek bir yerde olması içinde Yeşilay Yozgat Şubesi’nin yeni yerinde hayata geçmesini sağladı. Ertürk döneminde Yozgat için en büyük kazanımlardan biri ise şüphesiz Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin hayata geçmiş olması.

YEŞİLAY HER YERDE

Yozgat’ta bağımlılığa karşı son yıllarda en etkili faaliyetleri bir bir hayata geçiren Yeşilay Yozgat Şubesi hem merkez hem de ilçelerde sahada yer aldı. “Benim Kulübüm Yeşilay Projesi” ile önleyici ve koruyucu kapsamında ilçeler de dahil birçok okulda düzenlenen etkinliklere öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Bozok Üniversitesi’nde ise yaklaşık 700 gönüllüsü bulunan Yeşilay düzenlediği seminerlerde öğrencileri bilgilendirmekle kalmadı, gönüllülerin verdiği destek ile sigara bağımlılığına karşı yerleri de boyayarak binlerce öğrencinin dikkatlerini bu yöne çekti. Ramazan ayında ise iftar programı düzenlenerek oluşturulan birlikteliği pekiştirilmesini sağlandı, bağımlılıkla mücadelede çok sayıda gönüllünün Yeşilay’a destek olması dikkatlerden kaçmadı.

VALİ ÖZKAN’DA DESTEK VERDİ

Bir önceki Yozgat Valisi olan Ziya Polat özellikle YEDAM’ın hayata geçmesi konusunda ne gerekiyorsa yapmış, yer konusunu ise Karslıoğlu Konağı’nı tahsis ederek çözmüştü. YEDAM’ın açılışında da yer alan Polat, Yozgat’ın en büyük kazanımlarından birinin YEDAM olduğunu söylemişti. Polat’ın ardından görevi devralan Vali Mehmet Ali Özkan’da ilk ziyaretlerinin arasına YEDAM’ı almış, bizzat ziyarete ederek Yeşilay ve YEDAM çalışmaları konusunda bilgi alıp desteğini göstermişti.

ORYANTASYON EĞİTİMİNDE BULUŞTULAR

Geçtiğimiz gün ise Dünya Gönüllüler Günü programı gecikmelide olsa düzenlenen etkinlikle kutlandı. Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, kendilerine destek veren Yeşilay gönüllülerine teşekkür etti. Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte özellikle üniversiteden katılan Bozok Yeşilaycılar ile birlikte Yeşilay Gönüllülerine oryantasyon eğitimi verildi. Oryantasyon eğitimleri kapsamında gönüllülere Yeşilay tanıtımı, gönüllüler için Bağımlılıkla Mücadeleye giriş eğitimi ve Temel Gönüllü Eğitimi verildi. Yeşilay Yozgat Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı olan aynı zamanda Serince Çiğ Köfte şubelerinin sahibi de olan Bayram Erus ise bir jest yaparak etkinliğe katılanlara çiğ köfte ikramında bulundu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YEDAM ETKİLİ OLUYOR

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin oldukça etkili çalıştığını, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından maddeyi bırakma sürecinde psikolojik ve sosyal destek verildiğini ve çok sayıda danışmanın müracaat ettiğini söyledi. Ertürk, ücretsiz olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne 115 YEDAM Danışma Hattı’nı arayarak da ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

YEDAM’IN BAŞARISINI YOZGAT HALKI GÖRECEK

Kasım 2021 yılından bugüne çok sayıda danışana hizmet veren YEDAM, bu süreçte çok sayıda danışanın bağımlılıktan kurtulmasını sağladı. Bağımsız hayatı tercih eden çok sayıda danışanlar ise hayatlarında açtıkları tertemiz sayfayı YEDAM atölyesinde pekiştirdiler. Bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek için danışanlar tarafından Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla, YEDAM atölyesinde tasarlanıp hazırlanan eserlerin yer alacağı sergi ise 16 Ocak Salı günü Yozgat Novada Alışveriş Merkezi’nde saat 10:30’da açılacak. Ertürk, “Bu sergi ile YEDAM’ın başarısını ve danışanlarımızın yeni bir hayata başlangıcını tüm halkımız görecek ve bu aynı zamanda bağımlılıktan kurtulmak isteyenler içinde oldukça faydalı olmakla birlikte önemli bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.