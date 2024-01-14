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Bozok Türk Halk Müziği Topluluğu, Eski Askerlik Şubesinde bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Bozok Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da katıldı.

Gerçekleşen etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Koro Şefi Selahattin Koştan, “Koromuz ismi Bozok Türk Halk Müziği Topluluğu. Halk müziğimiz güçleniyor. Bizler koromuzu beş yıl gibi bir zaman içerisinde azınlık bir arkadaş grubuyla kurduk. Amacımız ilimizde kültürel değerlerimizi yaşatmak, bu il insanlarını barış, kardeşlik içinde ayrım yapmaksızın müziğimizde odaklamak. Arkadaşlarımız her konuda duyarlı. İlimizde zaman zaman zaman konserler verdik. Halkımıza duygulu ve neşeli anlar yaşattık. Ayın bir iki gününü ise kendi grubumuza ayırıyoruz. İkramlar hazırlayarak çok güzel günler geçiriyoruz. Bazen misafirlerimiz de katılım yapıyorlar. Bugün ise Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Altınkaynak Bey şeref verdiler, günümüz daha da renklendi. Akşamımız güzel oldu. Grubumuza yeni katılan arkadaşlarımızla daha da ileri yol kat ettik. Hedefimiz ilimizde ses getirmek. Çünkü arkadaşlarımız çok sağlam, güvenli yapıdayız. Birbirimize sımsıkı sarıldık. İlimiz bürokratlarının ve halkının bizlerin yanı başında olması dileğimizdir. Biz bir Bozok Halk Müziği Ailesiyiz. Tüm halkımıza sağlık ve sıhhatli yaşamlar diliyoruz” dedi.