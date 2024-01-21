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Türkiye Kamu Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Burak Akeller için teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Mahmut Sunay Kabayel, “Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde cuma namazında, tüm camilerimizde okutulması zorunlu olan Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı hutbenin, şehitlerle ilgili kısmını sansürleyen imamı uyaran ve hutbenin tamamının okutulmasını sağlayarak şehitlerimizin emanetine sahip çıkan Diyarbakır’ın Kulp Kaymakamı Burak Akeller’e Türk milleti ve Türkiye Kamu Sen adına bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kabayel yaptığı açıklamada, “Bu topraklar şehitlerimizin mübarek kanlarıyla vatan olmuş, devletimiz şehitlerimizin emekleri ve kanları üzerinde yükselmiştir. Bu vatanın sınırları içinde nefes alan her canlının üzerinde, şehitlerimizin hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir memurunun, bir hutbenin işine gelmeyen yanlarını sansürlemek ve şehitlerimizi yok saymak haddine değildir. O esnada camide bulunan kaymakamımızın yerinde uyarısı, her Türk evladının ve Türkiye Kamu Sen mensubunun göğsünü kabartmıştır. İş, menfaat devşirmeye geldiğinde maneviyatı, şehit ve şühedayı kimseye bırakmayan sözde sendikaların; bulunduğu yerin en üst mülki amiri olan ve o memurun da amiri konumundaki bir kaymakamın işini savsaklayan memuru uyarması karşısında takındığı tavır, bu güruhun beyinlerindeki Türk ve millet düşmanlığını bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bunların devlet, millet ve şehide saygısı menfaatinin ölçüsü kadardır. Menfaatin geldiği tarafa dönmekten durdukları yeri şaşıranların yıllardır oynadıkları oyunda maskeleri bir kere daha düşmüştür. Bu sözde sendikacıların ve şehitleri yok sayan memurun bile sıcak döşeklerinde rahatça uyuyup, bu devletin nimetlerinden alabildiğince faydalanabilmeleri için karlı dağlarda, dondurucu soğukta vatan nöbeti tutarken şehadete kavuşan kahramanlarımızı yok sayanlara paye veren bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Bizim kitabımızda vatanı, milleti ve devleti sevmenin maddi bir karşılığı yoktur; onların kitabında ise bütün bu değerlerin bir üyelik aidatı kadar bile etmediğini bir kere daha gördük. Ne yazık ki mukaddesat üzerinden nemalanan bu sözde sendikalar, toprağını çiğnedikleri vatanımızda, ekmeğini yedikleri devletimizde, bu devlet ilelebet var olsun diye canlarını feda eden şehitlerimize bir cuma namazında okunacak duayı dahi çok gördüler. ‘Şeytan ayrıntıda gizlidir’ derler. Bu tür olaylar, turnusol kâğıdı gibi bakış açısını ayan beyan ortaya çıkarır. Biz de bu sözde sendikaların vatan sevgisinin nereye kadar olduğunu bir kere daha gördük. Biz de bu sözde sendikaların, kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda nöbet tutan Mehmetçik sevgisinin nereye kadar olduğunu bir kere daha gördük. Biz de vatan uğruna can veren sayısız şehidimizin bu sözde sendikaların nezdinde bir üyeleri kadar bile kıymet-i harbiyesinin olmadığını bir kere daha gördük. Ne çıkar; bir kendini bilmez, şehitlerimizi yok saysın! Ne çıkar; bir kendini bilmez, devletin kurumunun hutbesini sansürlesin! Ne çıkar; kendisini sendika diye nitelendirenler seslerini yükseltsin. Bir koca yürekli civan çıkar; herkese haddini bildirir. Teşekkürler Burak Akeller. Türkiye Kamu Sen ve 85 milyon Türk milleti seninle” ifadelerini kullandı.