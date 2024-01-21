Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Mamak Yozgatlılar ve Ankara Darebağı Derneklerinin düzenlediği programa katıldı.

Hemşehri buluşmaları programı2

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Mamak Yozgatlılar ve Ankara Darebağı Dernekleri tarafından ‘Yozgat Gecesi’ ve ‘Hemşehri Buluşmaları’ programlarına katılarak hemşehrilerimizle hasret giderdik” dedi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Gönül birliğiyle bizleri bir araya getiren ve Yozgat ruhunu ayakta tutan dernek başkanlarımız başta olmak üzere bu güzel organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hemşehri buluşmaları programı1

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Programa İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Cumhuriyet Halk Partisi 27. Dönem Milletvekili Ali Keven, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Alpaslan Demir