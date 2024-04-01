Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, “Şimdi, artık ertelenen ve yarım bırakılan işlerimizi hızla tamamlama vaktidir” dedi.

Başkan Kabayel, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir değerlendirmede bulundu. Yapılan seçimlerin Türkiye’nin geleceği için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kabayel, “Şimdi, artık, ertelenen ve yarım bırakılan işlerimizi hızla tamamlama vaktidir” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE HIZLICA YENİDEN GÜNCELLENMELİDİR”

Kabayel, 31 Mart seçimlerinin Türk toplumunun güçlü demokrasi kültürüne yakışır şekilde büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandığını kaydederek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde hızlıca yeniden güncellenmelidir. Sekiz aydır yılan hikayesine dönmüş olan öğretmen atamaları, daha fazla ötelenmeden yüksek bir sayı ve mülakatsız şekilde gerçekleştirilmelidir. Her türlü ideolojik ve siyasal saplantıdan uzak şekilde içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından çağdaş, bilimsel ve evrensel bir eğitim sistemi vizyonuyla yeni müfredat çalışmaları tamamlanmalıdır. Mensubiyetler üzerinden tasnif edilmiş olan eğitim yönetimi yeniden ele alınmalı; ehliyet ve liyakat esasına göre ve tüm eğitim çalışanlarını kucaklayan yönetim anlayışı tüm MEB teşkilatında hakim kılınmalıdır” diye konuştu.

“EK GÖSTERE DÜZENLEMESİNDEKİ EKSİKLİKLER TAMAMLANMALI”

Ek gösterge düzenlemesindeki eksikliklerin tamamlanması gerektiğini ve birinci dereceye inen memurların ek göstergesinin 3600 olarak hayata geçirilmesini dile getiren Kabayel, “Kamu maliyesine hiçbir ilave yük getirmeyecek olan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelimiz, eğitim durumları ve yaptıkları fiili işe göre Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir. Üniversite idari personelinin, başta nakil ve görevde yükselme konuları olmak üzere, aciliyet arz eden sorunları çözülmelidir. Akademik kadroların tahsisi başta olmak üzere, üniversitelerimizde liyakat ve adalet ilkesini tahrip eden tasarrufları sonlandıracak tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Güçlü Türkiye güçlü eğitim ile güçlü eğitim de huzurlu eğitim çalışanları ile sağlanacaktır. Akademisyenlerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim çalışanlarının insanca yaşayabileceği ekonomik standartlara kavuşturulması için tedbirler zaman geçirilmeden hayata geçirilmelidir” ifadelerine yer verdi.