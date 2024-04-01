Kütahya’nın Simav ilçesindeki Belediye Başkanlığı seçim yarışını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Kübra Tekel Aktulun kazandı.



Simav’ın ilk kadın Belediye Başkanı unvanını alan Kübra Tekel Aktulun, 7 bin 590 oy alarak 5 bin 702 oy alan AK Parti adayı Ahmet Kulat’a bin 888 oy fark attı.

Bu arada, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kübra Tekel Aktulun'u seçim başarısından dolayı tebrik etti.

KÜBRA TEKEL AKTULUN'UN BİYOGRAFİSİ

1989'da Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamlayan Aktulun, Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Bölümü'nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. En son Simav Kaymakamlığı Köy Hizmetlerinde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak çalışan Aktulun, evli ve 1 çocuk annesi.