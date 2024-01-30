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Yozgat’ta yerel seçim heyecanı hız kazanırken parti adayları da açıklandı. Yozgat’ın siyasetinde bütünleştiren hareket ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) geldi.

MHP Yozgat Belediye Başkanı adayı Ömer Açıkel, dün parti programı kapsamında diğer adaylara nezaket ziyaretinde bulunarak örnek bir harekete imza attı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgözel ve Belediye Başkan adayı Kazım Arslan’a, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Belediye Başkan adayı Özkan Şengül’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlere MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Yozgat Belediye Başkanı adayı Ömer Açıkel ve parti yönetimi katıldı.

Ziyaret hakkında açıklamada bulunan aday Açıkel, “MHP İl Başkanımız Sayın Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanımız Sayın Adem Kızılay ile birlikte Seçim Programlarımız kapsamında CHP İl Başkanı Sayın Abdullah Yaşar ve Belediye Başkan adayı Sayın Özkan Şengül’e, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Sayın Süleyman Adıgözel ve Belediye Başkan adayı Sayın Kazım Arslan’a nezaket ziyaretinde bulunarak başarı dileklerimizi ilettik. Yozgat’ın kazanacağı bir seçim kampanyası geçirmemiz dileğiyle” ifadelerini kullandı.