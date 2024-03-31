Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için uygulanan "Sıfır Atık Projesi" Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri), Sıfır Atık Projeleri Yarışması (ortaokul ve lise öğrencileri) ve İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması Olmak üzere 3 farklı temada "Sıfır Atık Yarışması" düzenlendi.

Yarışma eserleri değerlendirme komisyonu, 19-22 Mart tarihleri arasında 81 ilden 3 tema ve 7 kategoride toplam 495 il birincisi eseri inceledi. Bu kapsamda 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı.

"Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen ödül töreni Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ödül almaya hak kazanan öğrenciler ve refakatçı öğretmenler ile veliler katıldı.

Yarışmayla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında "Sıfır Atık Projesi"ni uygulayarak öğrencilere doğal varlıkların korunması, tükenebilir varlıkların ve çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sıfır atık alanında planlanan faaliyetler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 43 bin 921 kurumda atık yönetim sistemi tamamlandı. 37 bin 300 okul "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 milyon 500 bin öğrenciye ''Sıfır Atık'' eğitimi verildi. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 157 bin 301 öğretmen Sıfır Atık eğitimi aldı. 81 ilde toplam bin 544 okulda "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturuldu. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 161 bin 691 öğretmen ''İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi'' semineri aldı.

Ayrıca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler için hazırlanan, tüm eğitim kademelerindeki öğretmenlerin içeriklere ulaşabilmesi amacıyla tasarlanan "Sıfır Atık Eğitim Portalı"nda zengin içerik ve materyaller bulunuyor.

66 BİN 400 TON ATIK KAĞIT TOPLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders ve yardımcı kaynak kitapları, sıfır atık uygulamaları kapsamında her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda gönüllülük esasına göre toplanıyor ve geri dönüşüme kazandırılarak milli ekonomiye katkı sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul ve kurumlarında, kullanımı tamamlanan ücretsiz ders ve yardımcı kaynak kitaplar ile atık kâğıtlar toplanıyor. Bu kapsamda 2018-2023 yılları arasında 66 bin 416 ton atık kağıt toplandı. Böylece geri dönüşüme kazandırılan atık kâğıtlardan toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi.