Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Denetim Görevlileri, Türkiye'nin dört bir yanında güvenilir gıda tedarikini ve tüketici sağlığını koruma amacıyla et, süt ve yumurta üreten imalathanelerin denetimlerine eş zamanlı olarak başladılar. Bu denetimler, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"na uygun olarak gıda ve gıda temaslı ürünlerin üretim, satış, toplu tüketim ve dağıtım aşamalarındaki tüm resmi kontrolleri içeriyor.

Ankara'daki bir et işleme tesisinde yapılan denetimler sırasında, ürünlerin saklama koşulları titizlikle incelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, et, süt ve yumurta ürünlerine yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerin özenle yürütüldüğünü ifade etti. Korkmaz, "Bugün Akyurt ilçesindeki bir et işleme tesisinde ekiplerimizle birlikte denetim gerçekleştirdik. Ankara genelinde 320 gıda denetim görevlisinin bu sektörlere yönelik denetimlerini sürdürdüğünü" açıkladı.

Denetimlerin yapıldığı işletmelerde, her detayın titizlikle gözden geçirildiğine vurgu yapan Korkmaz, işletmenin fiziksel koşullarından, asgari hijyen ve teknik gerekliliklerine kadar bir dizi kritik konunun incelendiğini belirtti. Bu kapsamda, işletmenin onay belgeleri, etlerin kaynağı, ürünlerin işlendiği şartlar, çalışanların hijyen belgeleri, depo sıcaklıkları, ürünlerin etiket bilgileri ve ürünlerin dağıtımı gibi konuların izlenilebilirlik açısından 5996 sayılı gıda kanunu çerçevesinde yetkililer tarafından denetlendiğini sözlerine ekledi.

Eş zamanlı başlayan denetimler, 13 Ekim tarihine kadar sürecek ve ülke genelinde gıda güvenliğinin ve kalitesinin korunması için önemli bir adım olarak devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu denetimlerle Türk halkının güvenli gıdaya erişimini sağlamayı hedefliyor.