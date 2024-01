Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, maç sonrası çürümeye mahkum edilen spor tesisleri hakkında da açıklama yaptı.

Sorgun İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmada Sorgun Belediyespor U14 futbol takımı galip geldi.

Yapılan maçın centilmence gerçekleştiğini belirten Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, “Yozgat’ta sporu geliştirmek ve sosyal faaliyetleri artırmak amacıyla kurduğumuz Akdağmadeni Gücü Spor Kulübümüz kısa sürede bünyesine kattığı 8 ile 14 yaş arası 110 sporcuyla futbol altyapısı olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda gençlerin yetişmesi için TFF tarafından organize edilen 2023-2024 sezonu U14 liginde oynamaya başladı. Ligde güzel işlere imza atan takımımız Sorgun Belediye Spor U14 takımı ile karşılaştı, her iki takım oyuncuları da centilmence bir oyun sergilediler. Maçta galip gelen ev sahibi Sorgun Belediye Spor U14 takımını tebrik ediyorum. Dostça ve centilmence oyunlarından dolayı her iki takım oyuncularını kutluyorum. Bundan sonraki maçlarda her iki takıma başarılar diliyorum” dedi.

“BİRAN ÖNCE BİTMELİ”

Yozgat Şehir Stadyumu’nun bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aydoğmuş, “Şehrimizde sporun gelişmesi için Yozgat başta olmak üzere ilçelerde spor altyapı tesislerinin hızlı bir şekilde yapılmasını ve çürümeye mahkum edilmiş atıl durumda olanların modernize edilmesini talep ediyorum. Mesela Akdağmadeni ilçemizde dört tane kapalı spor salonu var, bunlardan bir tanesi kullanılıyor, diğer 3 tanesi çürümeye mahkum edilmiş durumda, diğer ilçelerde de durum aynı. Buradan yetkililere sesleniyorum, çürümeye mahkum edilen yerleri tamirini yaptırıp halkın hizmetine sunun. Sporun gelişmesi için il ve ilçeler acil yeni tesisler kazandırın” şeklinde konuştu.