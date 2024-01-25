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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Finans dünyası, beklenen faiz kararıyla ilgili yoğun bir şekilde spekülasyon yaparken, ekonomistler, politika faizinde 250 baz puanlık bir artış öngörüyor.

TCMB'nin bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısı, piyasalarda geniş bir ilgiyle takip ediliyor. AA Finans'ın düzenlediği ankete göre, 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen toplantı beklenti anketi, politika faizinde 250 baz puanlık bir artışın öne çıkacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz ayki PPK toplantısında politika faizi, 250 baz puanlık bir artışla yüzde 42,50'ye yükseltilmişti. TCMB, bu adımıyla birlikte parasal sıkılaştırma politikalarını hızlandırma taahhüdünde bulunmuştu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin bu toplantıda da 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ayrıca, yıl sonu politika faizi beklentileri de ankete katılan ekonomistler arasında yüzde 38,75 olarak belirlenmiş durumda.

TCMB'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği toplam 34 puanlık faiz artışının ardından, merkez bankası, parasal sıkılaştırma politikalarına devam ediyor. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan liderliğindeki TCMB, politika faizini hızla yükseltmeye devam ederek ekonomik istikrarı sağlama hedefini koruyor.