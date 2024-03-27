Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, idare ekibi, eğitim birimi ve psikolog eşliğinde “Kadına Şiddete” karşı farkındalık oluşturulmak amacıyla açılan stantta broşür dağıtarak vatandaşlar bilgilendirdi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada: "Yozgat Şehir Hastanesi olarak kadına şiddete hayır diyoruz. Bugün ilkini başlattığımız farkındalık çalışmamız her ay devam edecek, hastanemize gelen vatandaşları broşür ve afişlerle bilgilendirme yapacağız” dedi.

“BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yozgat Şehir Hastanesinin Yozgat’ın en hareketli kapalı mekanı olduğunu söyleyen Başhekim Kozan, “Vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz diğer günlerde de devam edecek. Konuyla ilgili bazı polikliniklerimize gelen vatandaşlar ayrıca ‘Kadına Şiddete Hayır’ konulu bilgilendirme broşürlerimiz verilecek. Unutmamalıyız ki şiddet sadece fiziksel olmuyor. Psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet de bu kapsamda yer alıyor” şeklinde konuştu.