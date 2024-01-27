Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, sağlık kurulunda görev yapan personelle bir araya geldi.

Başhekim Kozan’a, Başhekim Yardımcısı Ayhan Erciyas, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek eşlik etti.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; “Sağlık kurulumuz sayesinde vatandaşlarımız bu hizmeti başka bir ile gitmelerine gerek kalmadan ulaşabilmektedir. Hekimlerimiz ve sizlerin sayesinde bu hizmeti vatandaşlarımıza sunmaktayız. Toplantıda ki gayemiz personellerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak ve hastalarımızın hastanemizden en iyi şekilde hizmet alabilmelerini sağlamaktır. Güler yüzlü ve multidisipliner bir çatı altında hastalarımıza; kaliteli, ulaşılabilir, şeffaf ve herkesin severek hizmet vereceği ortamı sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.