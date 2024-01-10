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Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan Görme engelli bireylerin toplumsal haklarına saygı göstermek ve onların Hastane içerisinde günlük yaşamda karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Engelli olmak hiçbir bireyin kendi iradesiyle tercih ettiği bir durum olmadığını ama sağlıklı olan her bireyin daima bir engelli adayı olduğunu da asla unutulmaması gerektiğini söyleyen Başhekim Kozan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın bu bilinç ve duyarlılıkla kutlandığını ifade ederek şöyle devam etti: “Yozgat Şehir Hastanesi olarak Engelli Dostu Hastane anlayışımızla, çalışan ve hastalarımızın yanında oluyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın da hastanemiz personelini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Sıkıntılarını dinleyerek notlarımızı aldık. Ayrıca Millet olarak da görme engelli bireylere karşı hassasiyetimizin artması ümidiyle Tüm görme engelli bireylerin Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı kutluyorum.”

Başhekim Kozan konuşmasının ardından hastane personeli görme engellilerle sohbet etti.