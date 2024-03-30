Yozgat’ta 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimi için toplamda 295 sandık kurulacakken yaklaşık şehir merkezinde 72 bin 61 vatandaş, il genelinde ise 300 bin 401 vatandaşın sandık başına gitmesi bekleniyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TAMAM!

Yozgat’ta bugün yani 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kapsamlı bir şekilde hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Yozgat’ın 13 ilçesinde, 22 beldesinde ve 555 köyünde bugün seçime gidiliyor. Bu süreçte, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için geniş çaplı güvenlik önlemleri alınıyor.

Yozgat'ta seçimlerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için kapsamlı güvenlik tedbirleri planlanmış durumda. Emniyet güçleri, seçim sürecinin vatandaşların huzur içinde oy kullanabileceği bir ortamda geçmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldı.

Bu güvenlik önlemleri, seçimlerin demokratik bir ortamda yapılmasını temin etmek için hayati bir rol oynuyor.

SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

Yozgat merkezde 276, Sorgun’da 229, Akdağmadeni’nde 135, Yerköy’de 123, Boğazlıyan’da 96, Sarıkaya’da 108, Çekerek’te 70, Şefaatli’de 69, Çayıralan’da 42, Kadışehri’nde 39, Saraykent’te 35, Aydıncık’ta 38, Yenifakılı’da 20, Çandır’da 15 sandık sayısı bulunacak.

Yozgat merkezde 72 bin 61, Sorgun’da 57 bin 904, Akdağmadeni’nde 28 bin 593, Yerköy’de 26 bin 532, Boğazlıyan’da 25 bin 378, Sarıkaya’da 23 bin 928, Çekerek’te 14 bin 152, Şefaatli’de 11 bin 254, Çayıralan’da 9 bin 297, Kadışehri’nde 7 bin 974, Saraykent’te 7 bin 911, Aydıncık’ta 7 bin 657, Yenifakılı’da 4 bin 352, Çandır’da 3 bin 458 seçmen oy kullanacak.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Yozgat merkezde toplamda 18 aday yarışacak.

Yozgat belediye başkan adayları şu şekilde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı, Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı, Bağımsız Yozgat Belediye Başkan Adayı, Zafer Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Yozgat Belediye Başkan Adayı, Millet Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Demokratik Sol Parti Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Halkın Kurtuluş Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Türkiye Komünist Hareketi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Bağımsız Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Yeni Türkiye Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Hür Dava Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Hak ve Özgürlükler Partisi Yozgat Belediye Başkanı Adayı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yozgat Belediye Başkanı Adayı olarak açıklandı.