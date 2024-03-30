Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane personeli ile iftar ve sahur programında bir araya gelmeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca her gün iftarda ve sahurda farklı birimler ile bir araya gelen Başhekim Kozan, Ameliyathane ve Anjiyo Ünitesinde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ile birlikte Ameliyathane ve Anjiyo Ünitesinde görev yapan personel ile bir araya gelerek sahur yaptı.

Başhekim Kozan, “Gece gündüz demeden fedakarca çalışan personellerimizle bugün sahurda bir araya geldik. Ramazan ayının manevi duygularını yaşamak ve yaşatmak için kalabalık sofralarda buluşmaya devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı için özveriyle çalışan, iftarını sahurunu burada yapan emeğini her daim esirgemeyen tüm personellerimize kolaylıklar dilerim” dedi.