Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün gece meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölge yeniden sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre, bugün saat 18.11'de Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Depremin etkisi, Yozgat, Samsun, Nevşehir ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Sulusaray ilçesindeki deprem, yerin 5.99 kilometre altında gerçekleşti. Bu deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında endişe ve korku yarattı. Yozgat, Samsun, Nevşehir ve çevre illerde de hissedilen deprem, birçok kişiyi evlerinden sokağa dökmeye sevk etti.