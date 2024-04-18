Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 897 bin 379 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.



Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 10,6 arttı, ayran üretimi yüzde 28,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 16,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20,1 arttı. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,5 arttı, ayran üretimi yüzde 20,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 12,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,3 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20,0 arttı.



Bir önceki ay 915 bin 522 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 897 bin 379 ton oldu.

Bir önceki ay 153 bin 796 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti.