Meteoroloji uzmanlarından gelen uyarılar peş peşe devam ediyor. Ankara, Tokat, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'ya yönelik acil durum uyarısı az önce yapıldı. Türkiye, önümüzdeki saatlerde ciddi meteorolojik olaylarla karşı karşıya kalabilir.

PERŞEMBE GECESİ KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yaptığı açıklamada, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey bölgelerinde, Ankara da dahil olmak üzere, kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti. Şen, "Perşembe akşamı, gece ve Cuma sabahı Tokat, Ankara, Düzce, Bolu, Sakarya ve Yozgat'ta su baskını riski var." ifadelerini kullandı.

DETAYLI UYARILAR VE ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle su baskını riski olan bölgelerde yaşayanlar, mümkünse seyahat planlarını gözden geçirmeli ve acil durum çantalarını hazır bulundurmalıdır. Yetkililer, yağışların aniden ve yoğun bir şekilde gerçekleşebileceğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BÖLGELER

Ankara: Kuvvetli yağış ve su baskını riski.

Tokat: Yoğun yağış beklentisi, sel ve su baskınlarına karşı dikkat.

Çankırı: Kuvvetli yağış uyarısı.

Bolu: Su baskını riski yüksek.

Karabük: Yoğun yağış uyarısı.

Kastamonu: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Düzce, Sakarya ve Yozgat: Gece ve sabah saatlerinde su baskını riski.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, acil durum ekiplerinin hazır bekletildiğini duyurdu. Ayrıca, ani su baskınlarına karşı bölgedeki altyapının kontrol edildiği ve olası acil durumlar için hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde etkili olacak bu meteorolojik olaylar nedeniyle vatandaşların yerel yönetimlerin ve meteoroloji uzmanlarının uyarılarını takip etmeleri önem arz ediyor. Özellikle Perşembe gecesi ve Cuma sabahı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, önümüzdeki saatlerde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmalı ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalıdır. Su baskını ve sel riski bulunan bölgelerde gerekli önlemler alınarak can ve mal kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.