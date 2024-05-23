Yozgat’ta arabası olan binlerce vatandaşı ilgilendiren yeni gelişme ortaya çıktı. Trafikte her an herkesin başına gelebilecek trafik kazalarına ilişkin yenilikçi ve kolay işlem yapılmasına imkan sağlayan Kaza Tespit Tutanağı, artık e-Devlet Mobil'de. İşte detaylar...

KAZA TESPİT TUTANAĞI ARTIK E-DEVLET'TE

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Yeni devreye giren "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği sayesinde, kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan, telefondan hızlı bir şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor. İşte adım adım yapılması gerekenler:

E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazın ve "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın.

"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin.

Kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin.

Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın.

Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin.

Sigorta bilgilerini girin.

Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak.

SÜREÇ HIZLANACAK

Sisteme girilen tutanak bilgileri doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) aktarılacak. Bilgilendirme sistemi sayesinde sigorta şirketleri kazadan direkt olarak haberdar olabilecek ve hasar tespiti ile tazminat ödemeleri kısa sürede gerçekleşecek.

Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bu yeni hizmet sayesinde, e-Devlet üzerinde rapor düzenleyerek takibi online yapılabilecek. Böylece, süreçler hızlanacak ve vatandaşlar zaman kaybetmeden işlemlerini tamamlayabilecek.

Bu yenilikçi uygulama, trafik kazalarının ardından gelen bürokratik işlemleri büyük ölçüde azaltacak ve vatandaşların işlerini kolaylaştıracak. E-Devlet mobil uygulaması üzerinden kolayca erişilebilecek olan Kaza Tespit Tutanağı hizmeti, dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklardan bir yenisi olarak öne çıkıyor.