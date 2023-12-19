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Yozgat'ın ilk Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında çalışmalar hız kazandı.

Yerköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ne hakim bir konumda yer alacak olan cami, ibadet hizmetine sunulmasıyla birlikte özellikle Cuma namazı için çevre yerleşim yerlerine gitmek zorunda kalan iş insanları ve yüzlerce çalışan için bölge içerisinde ibadetlerini yerine getirme imkanı sunacak.

MÜFTÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden cami inşaatı alanında incelemelerde bulundu. OSB Müdürü Erdoğan Öztürk ile birlikte şantiye sahasını gezen İl Müftüsü Gülden çalışmaları yerinde inceledi.

Cami inşaatı ile ilgili açıklamada bulunan Gülden, “Kaba inşaatın yanı sıra sıva ve elektrik tesisatını da tamamlanan cami yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. Aynı anda yaklaşık bin 500 kişiye ibadet hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip olacak cami, alt katında çok amaçlı bir bölüm, sosyal alanlar, üst katında ise ana ibadet alanı olan bir mimariyle tasarlandı. Çifte minare ve dört ana kubbe yanı sıra diğer küçük kubbelerle görkemli bir şekilde hizmet verecek. Ayrıca, sanayi bölgesine canlılık katacak olan cami, müştemilatı ve çevre düzenlemesiyle de sosyal bir mekan haline gelecek. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Cami Derneği tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gördük. Dernek yönetim kurulu başkanı ve çalışanlarına kolaylıklar dilerim” dedi.