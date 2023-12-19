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Maaşlara yapılan iyileştirme ile birlikte Akdağmadeni Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı, net 20 bin lira oldu.

Düzenlenen toplantıda işçilerle bir araya gelen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz vizyon projelerimizde ve çalışmalarımızda inkar edilemez emeğiniz var. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve gayretle, birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İmkanlar ölçüsünde işçilerimize en iyi şartları sunmaya gayret ediyoruz. Piyasa koşullarını dikkate alarak, yapmış olduğumuz planlamalar doğrultusunda toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen toplamda 147 işçimizin maaşına yüzde 55 oranında zam yapma kararı aldık. Ek zam düzenlemesinin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen böyle bir sürprizle karşılaşan işçiler büyük sevinç yaşarken Belediye Hizmet İş Sendika temsilcileri Abdullah Kocaman ve Kasım Yaman "Emek ve alın terimize her daim sahip çıkarak bizleri hiç bir şekilde zor durumda bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Toplantı sonunda Başkan Yalçın’a işçiler adına teşekkür plaketi taktim edildi.