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Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından servis şoförlerine öfke kontrolü semineri düzenlendi.

Yoğun stres altında çalışan sürücülerin psikolojik yönden desteklenmesini ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan seminerde, “Öfke ve Stres Kontrolü” ve “Etkin İletişim ve Vücut Dili” konuları işlendi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Yozgat Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından planlanan seminerde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Aile Eğitim Programı Formatörü Sosyolog Merve Er sürücülerle öfke duygusunu sorgularken öfke kontrolü üzerine bilgiler verdi. Düzenlenen seminere Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitim servis şoförleri katılım sağladı.

Sosyolog Merve Er, yaptığı konuşmada; “Öfke duygusunun engellenmeler sonucu ortaya çıktığını, öfke karşısında her bireyin farklı tutum sergilediğini, bir kişinin öfkelendiği bir durum veya olaya başka bir kişi gülüp geçebildiğini, aslında öfke duygusunun normal bir duygu olduğunu ancak öfke duygusunun hem bireyin kendisine hem de çevresine yansıması olumsuz olduğu için kabullenilmesi zor bir duygu” diye konuştu.

Öfkeyle başa çıkma yöntemlerine değinen Merve Er; “Nefes egzersizi yaparak 4 saniye burundan nefes alıp 6 saniye ağızdan nefes vermemizin faydalı olduğunu, stres ve öfke anında sık nefes alıp verildiğini, bu nedenle beyine az oksijen gittiğini ve olumsuz düşüncelerin insanı etkilediğini, bunun önüne geçebilmek için diyafram nefesi denilen egzersizin alışkanlık haline getirilebileceğini, olumlu düşünme tekniği sayesinde düşüncelerin davranışları ver duyguları etkilediğini, düşüncelerimizi ne kadar olumlu bir şekle çevirebilirsek öfke duygusunu çok daha sağlıklı bir hale çevirebileceğimizi ve davranışlarımızı da ona göre bir şekle sokabileceğimizi, günde en az 7 saat uyuyarak stresi azaltabileceğimizi, gevşeme tekniklerinin öfkeyi azalttığına ilişkin araştırmalar yapılmalı” şeklinde konuştu.