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Kayseri Şeker, teknolojide ve hizmetteki yeniliklere odaklanarak araç filosunu güçlendirdi. Şirket, 46 adet Ford Kuga (Suv) model aracı bünyesine katarak, modern ve etkili bir hizmet altyapısı oluşturdu.

Anahtar teslim töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ekonomideki zorlu dönemlere rağmen Kayseri Şeker'in araçlarını yenileyerek gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Akay, “Kayseri Şeker'in 46 adet hizmet aracını yeniliyor olması, şirketin gücünün ve büyüklüğünün bir ifadesidir” dedi.

Orta Anadolu'da faaliyet gösteren Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker Fabrikası dahil 3 fabrika ile bölgede geniş bir alanda hizmet veriyor. Şirket, araç filosuna eklediği 46 yeni araçla operasyonel kapasitesini artırarak etkinliğini sürdürüyor.

Araçların anahtar teslim töreni, Kayseri Şeker İşletme binası önünde gerçekleşti. Törene, Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, Metinler Şirketler Grubu Genel Müdürü Mehmet Güler, Ford Otosan Türkiye Filo Lideri Murat Kılınç ve diğer önemli isimler katıldı.

Ford Otosan Türkiye Filo Lideri Murat Kılınç, törende yaptığı açılış konuşmasında, bu işbirliğiyle mutlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını ifade ederek Kayseri Şeker Yönetimine teşekkür etti.

Ford Metinler Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu ise konuşmasında, Kayseri Şeker ve Ford Metinler işbirliğiyle gerçekleştirilen araç katkısının mutluluğunu paylaştı. Köseoğlu, “Kayseri Şeker Yönetimine şükranlarımı sunarım” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise yeniliklere ve kaliteye verdikleri önemi vurgulayarak, “Çiftçimize en iyi hizmeti sunabilmek için geniş bir coğrafyada ziraat teşkilatından diğer birimlere kadar pek çok çalışanımızın faydalanacağı hizmet araçları tercih edildi. Kayseri Şeker'in araç filosunu yenileyerek gücünü göstermesi, ekonomideki dalgalanmalara karşı direncini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda, Metinler Şirketler Grubu yetkilileri tarafından Hüseyin Akay, Hurşit Dede ve İsmail Gedik'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurban kesiminin ardından araçlar hizmete alındı.