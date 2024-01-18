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Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 50'sinden fazlası, alışveriş sırasında mağdur oluyor; bu mağduriyetin dörtte biri ise influencerların yönlendirmesiyle gerçekleşiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, dijital mecralarda yaşanan reklam ve haksız ticari uygulamalar, vatandaşların önemli bir sorununu oluşturuyor.

Ticaret Bakanlığı, Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Çevrimiçi yorumlar, arama motoru reklamları, sosyal medya reklamları, kişisel fiyatlandırma ve oyun reklamları gibi konularda yapılan araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma raporuna göre, katılımcıların yüzde 48'i yüksek düzeyde dijital medya kullanıyor ve tüketicilerin yüzde 65'i internet siteleri ile uygulamalardaki reklamları ayırt etmekte zorlanıyor. Sosyal medya kullanımının alışveriş amacıyla yüzde 30 seviyesinde olduğu belirtilirken, en çok alışveriş yapılan sosyal medya platformunun İnstagram olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre, her iki kişiden biri sosyal medya platformlarında alışveriş yaparken mağdur oluyor. Bu mağduriyetin ise her dört kişiden biri için ünlü veya influencer yönlendirmesi ve yanıltıcı reklamlarla bağlantılı olduğu bildirildi.