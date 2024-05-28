2021 yılında kurulan ve bünyesinde 16 üniversiteyi barındıran Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından organize edilen Üniversite Tanıtım Fuarları’nda YKS sınavına hazırlanan üniversite adayları 16 farklı üniversiteyi tanıma imkânı bularak, bölümler, meslekler, üniversite yaşamı, üniversitelerin sunduğu imkânlar ve kariyer olanakları hakkında bilgi edindi.

Misafir katılımcı Ardahan Üniversitesi ile toplam 16 üniversitenin yer aldığı üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerinin ve rehber öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım fuarı etkinliklerinde Yozgat Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri üniversitenin eğitim-öğretim imkânları, bölüm ve program kontenjanları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, barınma ve ulaşım gibi konular hakkında bilgi vererek tanıtım materyalleri dağıttı.

AÜB 2024 Üniversite Tanıtım Fuarlarının ilki Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ev sahipliğinde Sümer Kampüsü Sergi Sarayı’nda Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi dokuz üniversitenin Rektörleri ve Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu’nun katılımları ile gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda yapılan ikinci tanıtım fuarının açılış programına Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kariyer Planlama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı Niğde Belediyesi önünde 2024 Üniversite Tanıtım Fuarı’nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen tanıtım fuarına; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AÜB Dönem Başkanı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Bozok Evi Bahçesinde düzenlenen tanıtım fuarına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katıldı.

İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Malatya Park AVM’de gerçekleştirilen tanıtım fuarı açılışına; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır katıldı.

Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Ahmet Teyfik Ozan Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım fuarının açılışına; Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ve üniversite yönetimi katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde ise 3.Ar-Ge Proje Pazarı ve Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde geçekleşen 3.Ar-Ge Proje Pazarı ve Üniversite Tanıtım Fuarı açılış programına, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Prof. Dr. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kazım Karahocagil, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, İl Jandarma Komutanı Alb. Veysel Yanık, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Ar-Ge ve İnovasyon içerikli proje fikrine sahip üniversite öğrencilerini, bilim insanlarını ve sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarındaki insan kaynaklarını bir araya getirmek amacıyla yapılan III. AR-GE Proje Pazarına lise öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım fuarın açılış törenine, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Fatih Altun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve il protokolü katıldı.

Üniversite Tanıtım Fuarının 10’uncusu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır üniversite yönetimi, akademik ve idari personeli katıldı.

Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Milli Hâkimiyet Yerleşkesi’nde sonuncusu gerçekleştirilen tanıtım fuarın açılış törenine, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Rektör Yardımcıları ve üniversite yönetimi katıldı.