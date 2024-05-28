Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında milyonlarca emekli için iki önemli hizmet tamamen ücretsiz hale getirildi. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun etkilerini derinden hisseden emekliler için yapılan bu düzenleme, büyük bir rahatlama sağlayacak.

SAĞLIKTA YENİ ADIMLAR: ÜCRETSİZ FİZİK TEDAVİ VE KAPLICA HİZMETLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için sağlık alanında önemli adımlar atıldığını duyurdu. Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorlukların farkında olan bakanlık, SGK ile iş birliği yaparak fizik tedavi ve kaplıca hizmetlerini ücretsiz hale getirdi.

Özellikle maliyetli fizik tedavi türlerine alternatif olarak kaplıca tedavileri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. Bu düzenleme ile SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'na bağlı olan tüm emekliler, Türkiye'nin 81 ilindeki kaplıca hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Emeklilerin bu hizmetlerden faydalanabilmeleri için tek yapmaları gereken şey başvuru yapmak.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKÂNI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TESİSLERİ

Maaşlara yansıyacak enflasyon farkı merakla beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliler için yeni bir müjde daha verdi. Bakan Vedat Işıkhan, yaz tatili nedeniyle öğrencilerin boşaltacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerin yaz aylarında emeklilere ücretsiz olarak tahsis edileceğini açıkladı. Bu sayede şehir değiştiren emekliler, konaklama sorununu aşarak herhangi bir ücret ödemeden bu tesislerde konaklayabilecekler.

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÖNEM

Bu adımlar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamayı hedefliyor. Artan maliyetler ve geçim sıkıntılarıyla mücadele eden emekliler, bu yeni düzenlemelerle bir nebze olsun rahatlayacaklar. Türkiye genelindeki tüm emekliler, artık sağlık ve konaklama hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Haber Merkezi