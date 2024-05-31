Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:17     05:08     12:44     16:40     20:09     21:52

Akdağmadeni    03:14     05:04     12:39     16:35     20:04     21:46

Aydıncık             03:13     05:05     12:42     16:38     20:08     21:52

Boğazlıyan         03:19     05:08     12:42     16:37     20:05     21:46

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Çandır                 03:18     05:07     12:41     16:36     20:05     21:45

Çayıralan            03:17     05:06     12:40     16:35     20:04     21:45

Çekerek              03:13     05:04     12:41     16:37     20:07     21:51

Kadışehri            03:12     05:03     12:40     16:36     20:06     21:49

Saraykent           03:15     05:06     12:41     16:37     20:06     21:48

Sarıkaya              03:17     05:07     12:41     16:37     20:06     21:47

Şefaatli                03:19    05:09     12:44     16:39     20:08     21:50

Sorgun                03:16     05:06     12:42     16:38     20:08     21:50

Yenifakılı            03:20     05:09     12:43     16:38     20:07     21:47

Yerköy                03:20     05:10     12:45     16:41     20:10     21:52

Kaynak: Haber Merkezi