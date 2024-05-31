Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:17 05:08 12:44 16:40 20:09 21:52

Akdağmadeni 03:14 05:04 12:39 16:35 20:04 21:46

Aydıncık 03:13 05:05 12:42 16:38 20:08 21:52

Boğazlıyan 03:19 05:08 12:42 16:37 20:05 21:46

Çandır 03:18 05:07 12:41 16:36 20:05 21:45

Çayıralan 03:17 05:06 12:40 16:35 20:04 21:45

Çekerek 03:13 05:04 12:41 16:37 20:07 21:51

Kadışehri 03:12 05:03 12:40 16:36 20:06 21:49

Saraykent 03:15 05:06 12:41 16:37 20:06 21:48

Sarıkaya 03:17 05:07 12:41 16:37 20:06 21:47

Şefaatli 03:19 05:09 12:44 16:39 20:08 21:50

Sorgun 03:16 05:06 12:42 16:38 20:08 21:50

Yenifakılı 03:20 05:09 12:43 16:38 20:07 21:47

Yerköy 03:20 05:10 12:45 16:41 20:10 21:52