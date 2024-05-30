Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:18     05:08     12:43     16:39     20:08     21:51

Akdağmadeni    03:15     05:05     12:39     16:35     20:04     21:45

Aydıncık             03:14     05:06     12:41     16:38     20:07     21:51

Boğazlıyan         03:20     05:09     12:42     16:36     20:05     21:45

Çandır                 03:19     05:07     12:41     16:36     20:04     21:44

Çayıralan            03:18     05:07     12:40     16:35     20:03     21:44

Çekerek              03:14     05:05     12:41     16:37     20:06     21:49

Kadışehri            03:13     05:04     12:39     16:36     20:05     21:48

Saraykent           03:16     05:06     12:41     16:36     20:05     21:47

Sarıkaya              03:18     05:07     12:41     16:37     20:05     21:46

Şefaatli                03:20    05:10     12:44     16:39     20:08     21:49

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekat? Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekat?

Sorgun                03:17     05:07     12:42     16:38     20:07     21:49

Yenifakılı            03:21     05:09     12:43     16:37     20:06     21:46

Yerköy                03:21     05:10     12:45     16:40     20:09     21:51

Kaynak: Haber Merkezi