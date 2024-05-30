Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:18 05:08 12:43 16:39 20:08 21:51
Akdağmadeni 03:15 05:05 12:39 16:35 20:04 21:45
Aydıncık 03:14 05:06 12:41 16:38 20:07 21:51
Boğazlıyan 03:20 05:09 12:42 16:36 20:05 21:45
Çandır 03:19 05:07 12:41 16:36 20:04 21:44
Çayıralan 03:18 05:07 12:40 16:35 20:03 21:44
Çekerek 03:14 05:05 12:41 16:37 20:06 21:49
Kadışehri 03:13 05:04 12:39 16:36 20:05 21:48
Saraykent 03:16 05:06 12:41 16:36 20:05 21:47
Sarıkaya 03:18 05:07 12:41 16:37 20:05 21:46
Şefaatli 03:20 05:10 12:44 16:39 20:08 21:49
Sorgun 03:17 05:07 12:42 16:38 20:07 21:49
Yenifakılı 03:21 05:09 12:43 16:37 20:06 21:46
Yerköy 03:21 05:10 12:45 16:40 20:09 21:51