Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MİRAÇ ECZANESİ
Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. Üçlü Pınar Sit.Köse Apt B Blok No:42/A
03542176363
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ŞENEL ECZANESİ
YEŞİLTEPE MAH. HASTANE CAD. NO:4/B
03543141818
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HAYAT ECZANESİ
ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
3546454333
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YILDIZ ECZANESİ
Yeniyol Mah. Milli Egemenlik Cad. No:14/A
03544682558
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
NİHAN ECZANESİ
FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ÖZLEM ECZANESİ
Kaplıca Mah.Baran Cad. No:19/B
03547724971
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BAYINDIR ECZANESİ
YAZLAK MAH. REISBEY CAD. NO:30
03544140777
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YENİ ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MERKEZ ECZANESİ
ERZURUM MAH. AKÇINAR CAD. NO:13
03545161199
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