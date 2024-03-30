Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:56 06:21 12:50 16:22 19:10 20:29

Akdağmadeni 04:52 06:17 12:46 16:18 19:05 20:25

Aydıncık 04:53 06:19 12:48 16:20 19:08 20:28

Boğazlıyan 04:55 06:20 12:49 16:21 19:08 20:26

Çandır 04:54 06:18 12:47 16:20 19:07 20:25

Çayıralan 04:53 06:18 12:47 16:19 19:06 20:25

Çekerek 04:53 06:18 12:48 16:20 19:07 20:27

Kadışehri 04:51 06:17 12:46 16:18 19:06 20:26

Saraykent 04:53 06:18 12:47 16:20 19:07 20:26

Sarıkaya 04:54 06:19 12:48 16:20 19:07 20:26

Şefaatli 04:57 06:21 12:50 16:23 19:10 20:29

Sorgun 04:54 06:19 12:49 16:21 19:08 20:28

Yenifakılı 04:56 06:20 12:49 16:22 19:09 20:27

Yerköy 04:57 06:22 12:52 16:24 19:11 20:30