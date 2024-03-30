Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:56     06:21     12:50     16:22     19:10     20:29

Akdağmadeni    04:52     06:17     12:46     16:18     19:05     20:25

Aydıncık             04:53     06:19     12:48     16:20     19:08     20:28

Boğazlıyan         04:55     06:20     12:49     16:21     19:08     20:26

Çandır                 04:54     06:18     12:47     16:20     19:07     20:25

Çayıralan            04:53     06:18     12:47     16:19     19:06     20:25

Çekerek              04:53     06:18     12:48     16:20     19:07     20:27

Kadışehri            04:51     06:17     12:46     16:18     19:06     20:26

Saraykent           04:53     06:18     12:47     16:20     19:07     20:26

Sarıkaya              04:54     06:19     12:48     16:20     19:07     20:26

Yenifakılı'da ihtiyaçlar ailelere ulaştırılıyor Yenifakılı'da ihtiyaçlar ailelere ulaştırılıyor

Şefaatli                04:57    06:21     12:50     16:23     19:10     20:29

Sorgun                04:54     06:19     12:49     16:21     19:08     20:28

Yenifakılı            04:56     06:20     12:49     16:22     19:09     20:27

Yerköy                04:57     06:22     12:52     16:24     19:11     20:30

Kaynak: Haber Merkezi