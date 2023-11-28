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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:04 07:32 12:33 15:03 17:25 18:48

Akdağmadeni 05:59 07:27 12:29 14:59 17:21 18:44

Aydıncık 06:02 07:31 12:32 15:00 17:22 18:46

Boğazlıyan 06:01 07:29 12:32 15:03 17:25 18:47

Çandır 06:00 07:28 12:31 15:02 17:24 18:46

Çayıralan 06:00 07:27 12:30 15:01 17:23 18:45

Çekerek 06:01 07:30 12:31 14:59 17:21 18:45

Kadışehri 06:00 07:29 12:30 14:58 17:20 18:44

Saraykent 06:01 07:29 12:31 15:00 17:22 18:45

Sarıkaya 06:01 07:29 12:31 15:01 17:23 18:46

Şefaatli 06:04 07:31 12:34 15:04 17:26 18:49

Sorgun 06:02 07:31 12:32 15:01 17:23 18:46

Yenifakılı 06:02 07:30 12:33 15:04 17:26 18:48

Yerköy 06:05 07:33 12:35 15:05 17:27 18:49