Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:01     06:26     12:51     16:21     19:07     20:26

Akdağmadeni    04:57     06:22     12:47     16:17     19:02     20:21

Aydıncık             04:59     06:24     12:49     16:19     19:05     20:24

Boğazlıyan         05:01     06:24     12:49     16:19     19:05     20:23

Çandır                 04:59     06:23     12:48     16:18     19:04     20:22

Çayıralan            04:59     06:23     12:48     16:18     19:03     20:21

Çekerek              04:58     06:23     12:48     16:18     19:04     20:23

Kadışehri            04:57     06:22     12:47     16:17     19:03     20:22

Saraykent           04:59     06:23     12:48     16:18     19:04     20:23

Yozgat namaz vakitleri 26 Mart 2024 Salı Yozgat namaz vakitleri 26 Mart 2024 Salı

Sarıkaya              05:00     06:24     12:49     16:19     19:04     20:23

Şefaatli                05:02    06:26     12:51     16:21     19:07     20:25

Sorgun                05:00     06:24     12:50     16:20     19:05     20:24

Yenifakılı            05:02     06:25     12:50     16:20     19:06     20:24

Yerköy                05:03     06:27     12:52     16:23     19:08     20:27

Kaynak: Haber Merkezi