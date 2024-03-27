Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:01 06:26 12:51 16:21 19:07 20:26

Akdağmadeni 04:57 06:22 12:47 16:17 19:02 20:21

Aydıncık 04:59 06:24 12:49 16:19 19:05 20:24

Boğazlıyan 05:01 06:24 12:49 16:19 19:05 20:23

Çandır 04:59 06:23 12:48 16:18 19:04 20:22

Çayıralan 04:59 06:23 12:48 16:18 19:03 20:21

Çekerek 04:58 06:23 12:48 16:18 19:04 20:23

Kadışehri 04:57 06:22 12:47 16:17 19:03 20:22

Saraykent 04:59 06:23 12:48 16:18 19:04 20:23

Sarıkaya 05:00 06:24 12:49 16:19 19:04 20:23

Şefaatli 05:02 06:26 12:51 16:21 19:07 20:25

Sorgun 05:00 06:24 12:50 16:20 19:05 20:24

Yenifakılı 05:02 06:25 12:50 16:20 19:06 20:24

Yerköy 05:03 06:27 12:52 16:23 19:08 20:27