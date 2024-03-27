Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni düzenleme ile araç muayene sürecinde flaş bir değişikliğe imza attı.

TÜVTÜRK tarafından başlatılan bu yeni sistem, araç muayenelerini eskisine göre çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamayı planlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene süreçlerinde önemli bir değişikliğe imza atarak, TÜVTÜRK tarafından başlatılan yeni düzenlemeyle hız ve pratiklik odaklı bir sistem getiriyor.

Araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu kapsamlı düzenleme, milyonlarca araç sahibini etkileyecek.

TÜVTÜRK'ün başlattığı yeni sistem, periyodik araç muayenelerini daha hızlı ve pratik hale getirerek, araç sahiplerinin günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek.

TÜVTÜRK'ün hayata geçirdiği bu sistemle birlikte, araç muayeneleri artık daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanacak.

Gezici muayene istasyonlarının devreye alınmasıyla, özellikle son dönemlerde artan bekleme sürelerine çözüm sağlanacak ve 25 milyon aracın periyodik muayene süreci daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

Gezici istasyonlar, randevu alan sürücülere daha konforlu bir muayene deneyimi sunarken, Türkiye genelinde 77 ilde hizmet veriyor ve özellikle büyük şehirlerde hızla yaygınlaşıyor.

Randevulu sistemle faaliyet gösteren bu istasyonlar, araç sahiplerinin zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlayarak muayene süreçlerini düzenli bir şekilde hızlandırıyor.

TÜVTÜRK'ün randevu sistemi, sürücülere internet üzerinden kolaylıkla işlem yapma olanağı sunarken, aynı zamanda istasyonlarda randevusuz araç kabulünü sonlandırıyor.

Yeni sistem ayrıca Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü için gerekli belgelerin yetkili kurumlarca alınmasını sağlayarak ek test gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve sürücülere zaman tasarrufu sağlıyor. Detaylı bilgi ve gezici istasyonlar için TÜVTÜRK'ün resmi web sitesine başvurabilirsiniz.