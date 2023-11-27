Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:03     07:31     12:33     15:03     17:25     18:48

Akdağmadeni    05:58     07:26     12:29     14:59     17:21     18:44

Aydıncık             06:01     07:30     12:31     15:00     17:23     18:46

Boğazlıyan         06:00     07:28     12:31     15:03     17:25     18:47

Çandır                 05:59     07:27     12:30     15:02     17:24     18:46

Çayıralan            05:59     07:26     12:30     15:01     17:23     18:45

Çekerek              06:00     07:29     12:30     15:00     17:22     18:45

Kadışehri            05:59     07:28     12:29     14:59     17:21     18:44

Saraykent           06:00     07:28     12:30     15:01     17:23     18:46

Sarıkaya              06:00     07:28     12:31     15:02     17:24     18:46

Şefaatli                06:03    07:30     12:33     15:04     17:26     18:49

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Sorgun                06:01     07:30     12:32     15:02     17:24     18:47

Yenifakılı            06:01     07:29     12:32     15:04     17:26     18:48

Yerköy                06:04     07:32     12:34     15:05     17:27     18:50

Kaynak: Haber Merkezi