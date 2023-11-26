Tahmini Okuma Süresi: dakika

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 11.30-19.00 saatleri arasında 40 ila 90 kilometre hızla rüzgar estiği belirtildi.

Meteorolojik uyarılarla birlikte erken saatlerden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi ile ihbar hatları ve tüm arama kurtarma ekiplerinin araç ve teçhizatları ile hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı anda AFAD , emniyet-jandarma ve ilgili kamu kurum kuruluşlarımız iş makinaları ve ekipleri ile birlikte teyakkuz haline geçirilmiştir.

Gün boyunca;

saat 11:30 ile 19:00 suları arasında 112 AÇM’ne ve İl AFAD Merkezimize;

- Çatı Uçması Vakası: 31 (Otuzbir)

- Baca Devrilmesi : 2 (İki)

- Araç zararı : 3 (Üç)

- Elektrik İhbarları : 4 (Dört)

- Cami Minaresi hasarı : 3 (Üç)

- Mandıra çökmesi: 2 (iki)

- Trafik levhası yıkılması: 1 (Bir)

- Yapı Duvarı yıkılması: 2 (İki)

- ⁠bir ahır içerisinde bulunan hayvanların elektrik akımına kapılması nedeniyle 4 büyük baş hayvan telefi, ihbarı ulaşmıştır.

Toplam İhbar Sayısı: 48 olmuş,

İhbar edilen tüm vakalara müdahale edilmiştir. Ön hasar tespitleri yapılmıştır. Ayrıca ulaşan hasar tespitlerine önümüzdeki günlerde de devam edilecektir.

Gün boyunca yaşanan olaylarda bu saate kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız bulunmamakta olup, Yerköy ilçemizde 1 vatandaşımız çatıdan düşmek suretiyle ağır yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımızın ameliyatı iyi geçmiş olup durumu takip edilmektedir .

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."