Kırıkkale’de 25-26 Kasım tarihlerinde yaşanan kuvvetli rüzgar ve sel hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 125 kilometreyi bulan rüzgar sebebiyle il merkezi, Yahşihan, Keskin, Delice, Balışeyh, Çelebi ilçelerinde ve bazı köylerde 7 binanın çatısı uçarken, 5 ağaç devrildi. Ev ve iş yeri olmak üzere 10 bölgede su baskını yaşanırken, 8 de trafik kazası ve mahsur kalma olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarda çatıdan düşen 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de selden dolayı hafif şekilde yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü şehirde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri 40 vakaya müdahale etti.