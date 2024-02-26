Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:50     07:13     12:59     16:04     18:35     19:53

Akdağmadeni    05:46     07:08     12:55     15:59     18:31     19:48

Aydıncık             05:48     07:11     12:57     16:01     18:33     19:51

Boğazlıyan         05:48     07:10     12:57     16:03     18:34     19:51

Çandır                 05:47     07:09     12:56     16:01     18:33     19:50

Çayıralan            05:47     07:09     12:55     16:01     18:32     19:49

Çekerek              05:47     07:10     12:56     16:00     18:32     19:50

Kadışehri            05:46     07:09     12:55     15:59     18:31     19:49

Saraykent           05:47     07:10     12:56     16:01     18:32     19:50

Sarıkaya              05:48     07:10     12:57     16:02     18:33     19:50

Şefaatli                05:50    07:13     12:59     16:04     18:36     19:53

Sorgun                05:48     07:11     12:57     16:02     18:34     19:51

Yenifakılı            05:49     07:11     12:58     16:04     18:35     19:52

Yerköy                05:51     07:14     13:00     16:05     18:36     19:54

Kaynak: Haber Merkezi