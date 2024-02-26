Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:50 07:13 12:59 16:04 18:35 19:53

Akdağmadeni 05:46 07:08 12:55 15:59 18:31 19:48

Aydıncık 05:48 07:11 12:57 16:01 18:33 19:51

Boğazlıyan 05:48 07:10 12:57 16:03 18:34 19:51

Çandır 05:47 07:09 12:56 16:01 18:33 19:50

Çayıralan 05:47 07:09 12:55 16:01 18:32 19:49

Çekerek 05:47 07:10 12:56 16:00 18:32 19:50

Kadışehri 05:46 07:09 12:55 15:59 18:31 19:49

Saraykent 05:47 07:10 12:56 16:01 18:32 19:50

Sarıkaya 05:48 07:10 12:57 16:02 18:33 19:50

Şefaatli 05:50 07:13 12:59 16:04 18:36 19:53

Sorgun 05:48 07:11 12:57 16:02 18:34 19:51

Yenifakılı 05:49 07:11 12:58 16:04 18:35 19:52

Yerköy 05:51 07:14 13:00 16:05 18:36 19:54