Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 26 Şubat 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.0961 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.0865 liradan, satış fiyatı ise 31.0865 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.17'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.681 TL'den yapan euro şu anda 33.673 TL alış ve 33.6891 TL satış fiyatına sahip.