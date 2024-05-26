Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yakından ilgilendi! Onlara başarı diledi Yakından ilgilendi! Onlara başarı diledi

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:22     05:11     12:43     16:38     20:05     21:46

Akdağmadeni    03:19     05:07     12:39     16:34     20:00     21:41

Aydıncık             03:18     05:08     12:41     16:37     20:04     21:46

Boğazlıyan         03:24     05:11     12:41     16:35     20:02     21:40

Çandır                 03:23     05:09     12:40     16:35     20:01     21:40

Çayıralan            03:22     05:09     12:39     16:34     20:00     21:40

Çekerek              03:18     05:07     12:40     16:36     20:03     21:45

Kadışehri            03:17     05:06     12:39     16:35     20:02     21:43

Saraykent           03:20     05:08     12:40     16:35     20:02     21:42

Sarıkaya              03:22     05:09     12:41     16:35     20:02     21:42

Şefaatli                03:24    05:12     12:43     16:38     20:05     21:44

Sorgun                03:21     05:09     12:41     16:37     20:04     21:44

Yenifakılı            03:25     05:12     12:42     16:36     20:03     21:42

Yerköy                03:24     05:12     12:44     16:39     20:06     21:46

Kaynak: Haber Merkezi