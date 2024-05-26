Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:22 05:11 12:43 16:38 20:05 21:46

Akdağmadeni 03:19 05:07 12:39 16:34 20:00 21:41

Aydıncık 03:18 05:08 12:41 16:37 20:04 21:46

Boğazlıyan 03:24 05:11 12:41 16:35 20:02 21:40

Çandır 03:23 05:09 12:40 16:35 20:01 21:40

Çayıralan 03:22 05:09 12:39 16:34 20:00 21:40

Çekerek 03:18 05:07 12:40 16:36 20:03 21:45

Kadışehri 03:17 05:06 12:39 16:35 20:02 21:43

Saraykent 03:20 05:08 12:40 16:35 20:02 21:42

Sarıkaya 03:22 05:09 12:41 16:35 20:02 21:42

Şefaatli 03:24 05:12 12:43 16:38 20:05 21:44

Sorgun 03:21 05:09 12:41 16:37 20:04 21:44

Yenifakılı 03:25 05:12 12:42 16:36 20:03 21:42

Yerköy 03:24 05:12 12:44 16:39 20:06 21:46