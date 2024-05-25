Belde kanal daralması, sıklıkla bel fıtığı ile karıştırılan ancak farklı bir durumdur. Yavaş gelişen bu rahatsızlık, başlangıçta belirgin şikâyetlere neden olmayabilir, ancak ilerledikçe sorunlar ortaya çıkar. İşte belde kanal daralması hakkında merak edilenler:

BELDE KANAL DARALMASI NEDİR?

Omurga içindeki boşluğun anormal derecede daralmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu daralma sonucunda omurilik veya sinirlerde sıkışma, tahriş olma gibi durumlar meydana gelebilir.

BELDE KANAL DARALMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bacaklarda uyuşukluk

Kas krampları

Güçsüzlük

Uyuşma

Ağrı

Özellikle ayakta durma ve yürümeyle şiddetli bacak ağrısı ve kramplar oluşması

İleri aşamalarda idrar ve büyük tuvaleti tutamamak

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Belde kanal daralması teşhisinde hastanın hikayesi dinlenir ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Bu sayede darlık ve omuriliğin sıkışma durumu detaylı olarak incelenir.

Tedavi yöntemleri hastalığın seviyesine göre belirlenir. Ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi ve enjeksiyon tedavisi gibi cerrahi dışı yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu tedaviler sadece palyatif olup, daralan kanalı açmaz, sadece rahatlama sağlar.

Cerrahi tedavi ise kanalın kemik yapısının açılmasını ve omurilik için yeterli alanın kazanılmasını amaçlar. Bu cerrahi işlem genellikle lomber dekompresyon cerrahisi veya laminektomi olarak adlandırılır. Mikrocerrahi yöntemlerde ise omurga küçük bir açıklıktan ve tek taraftan girilerek kanal genişletilir ve sinirler rahatlatılır.